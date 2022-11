Qatar 2022: les compos officielles de Arabie Saoudite – Mexique

Découvrez les compos officielles du duel entre l’Arabie Saoudite et le Mexique, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du monde 2022.

C’est autour de la poule C dans cette Coupe du monde 2022 de livrer son verdict ce mercredi soir. Dans ce groupe ou les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour le tour suivant, l’Arabie Saoudite et le Mexique s’affrontent (20h, GMT+1) pour tenter de réaliser l’exploit.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pologne - - Argentine Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite - - Mexique Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 3 Angleterre Fifa Coupe du Monde Iran 0 1 USA

Après leur victoire surprise contre l’Argentine (2-1) lors de la première journée, les Saoudiens se sont effondrés contre la Pologne (2-0). Ils doivent absolument s’imposer contre leur adversaire du soir pour espérer poursuivre l’aventure. Pour ce choc, Hervé Renard aligne ses poulains en 4-3-3. Al-Tambakti, Sami Al-Anjei et Ali Alhassan font leur entrée dans le onze.

En face, le Mexique (4e, 1 point) a besoin d’un large succès et d’une contre-performance de la Pologne ou de l’Argentine pour passer. Pour y arriver Gerardo ‘Tata’ Martino choisit de faire confiance à dix des onze joueurs défaits par l’Argentine lors de la 2e journée. Seul changement : Hector Herrera laisse sa place à Orbelin Pineda au milieu de terrain.

Les compos officielles

Arabie Saoudite : Al Owais – Alghannam, Al-Amri, Altambakti, Albulayhi – Alhassan, Abdulhamid, Kanno – Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari

Mexique : Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Pineda, Alvarez, Chavez – Lozano, Martin, Vega