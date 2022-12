Qatar 2022: le sélectionneur Tite s’attaque aux journalistes après Brésil-Corée du Sud

En conférence de presse après la victoire du Brésil face à la Corée du Sud (4-1), le sélectionneur Tite s’en est pris aux médias locaux qui lui reprochent d’avoir convoqué Gabriel Jesus malgré les doutes sur son état de santé.

Convoqué avec le Brésil pour cette Coupe du monde 2022, Gabriel Jesus ne disputera pas le reste de la compétition avec les Auriverdes. L’attaquant d’Arsenal s »est blessé lors de la défaite contre le Cameroun (0-1) en troisième journée du groupe G, la semaine dernière.

Victime d’une blessure au genou, le Gunner sera éloigné des terrains pendant des semaines. Une durée d’indisponibilité trop longue pour l’ancien de Manchester City qui a déclaré forfait pour cette messe planétaire.

Mais au Brésil, on estime que le joueur aurait pu s’épargner cette blessure si le sélectionneur Tite avait été plus prévoyant. Certains médias pensent en effet que Gabriel Jesus trainait déjà des pépins physiques et tant que tel, il pouvait être laissé de côté dans cette liste brésilienne qui compte assez de grands talents à ce poste.

Des critiques parvenues jusqu’aux oreilles du staff technique de la sélection brésilienne qui n’a pas hésité à dégoupiller. En conférence de presse après la victoire logique des siens contre la Corée du Sud (4-1), un succès laborieux qui qualifie la Seleção en quart de finale, le coach de 61 ans a flingué ses détracteurs sans ménagement:

« On comptait sur Jesus ici et il y a une information sur lui qui m’a révolté. Je veux réaffirmer que la personne qui a sorti cette information est irresponsable », a lâché Tite. Une sortie qui va certainement faire jaser au pays.

En attendant, les Auriverdes continuent leur marche vers leur sixième étoile. Grands favoris pour le sacre ultime, les Brésiliens confirment à chaque sortie qu’ils ont des arguments pour prétendre remporter cette 22è édition du Mondial au Qatar.