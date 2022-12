Qatar 2022: « Le rêve est terminé », Ronaldo sort du silence après l’élimination du Portugal

Dans un long post sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a réagi à l’élimination du Portugal de la Coupe du monde 2022. L’attaquant a fondu en larmes après la défaite de son équipe face au Maroc en quart de finale.

Cristiano Ronaldo a probablement épuisé toutes ses chances de remporter une Coupe du monde dans sa carrière. Le joueur de 37 ans a été éliminé avec le Portugal du Mondial 2022 au Qatar. La sélection lusitanienne a en effet été battue par le Maroc, samedi, en quart de finale. Au terme d’un match où il a été laissé sur le banc au coup d’envoi, les siens se sont inclinés sur le score de 1-0.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Une énième désillusion pour le quintuple Ballon d’Or qui a fondu en larmes à la fin de la rencontre. Dans un long post sur ses réseaux sociaux ce dimanche, Cristiano Ronaldo a réagi à cet échec de son équipe. «Gagner une coupe du monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j’ai gagné de nombreux titres de dimension internationale, dont le Portugal, mais mettre le nom de notre pays sur le plus haut pied du monde était mon plus grand rêve.», a-t-il d’abord rappelé écrit sur Instagram.

Puis de poursuivre : «je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve. Dans les 5 apparitions que j’ai marqué en coupe du monde sur 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de portugais, j’ai tout donné. Laissez tout sur le terrain. Je n’ai jamais tourné mon visage vers le combat et je n’ai jamais abandonné ce rêve.»

« Malheureusement hier le rêve est terminé, regrette Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas la peine de réagir à la chaleur. Je veux juste que vous sachiez tous que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n’a pas changé pendant un instant. J’ai toujours été celui qui se battait pour l’objectif de tous et je ne tournerais jamais le dos à mes collègues et à mon pays.»

Du haut de ses 37 ans, CR7 ne songe pas encore à la retraite internationale. «Pas grand-chose de plus à dire pour l’instant. merci Portugal. merci Qatar Le rêve était beau tant qu’il a duré… Maintenant, on espère que la météo sera de bonne conseillère et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions. », a ainsi conclu Cristiano Ronaldo.