Qatar 2022: le Maroc mérite sa victoire face à l’Espagne, selon Jay Jay Okocha

L’ancien capitaine des Super Eagles du Nigéria, Jay Jay, a commenté la victoire du Maroc face à l’Espagne, mardi, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Et la légende africaine estime que les Lions de l’Atlas n’ont pas volé leur qualification pour les quarts de finale.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc va disputer les quarts de finale d’une Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour le tour suivant du tournoi après leur victoire face à l’Espagne (0-0, 3-0 tab) en huitième de finale. Un exploit pour l’équipe chérifienne qui rejoint le Cameroun, le Sénégal et le Ghana en tant que seules équipes africaines à atteindre les quarts de finale.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Consultant pour Supersport, Jay Jay Okocha s’est prononcé sur cette qualification du Maroc, seule équipe africaine encore en lice. Et l’ancien capitane des Super Eagles du Nigéria a félicité les Lions de l’Atlas pour leur victoire méritée. «Ils ont toujours très bien réussi. Bien mérité (victoire) aussi.. Il faut beaucoup de courage… Il en faut beaucoup pour défendre pendant plus de 120 minutes sans perdre le focus, sans perdre la concentration », a déclaré l’ancien milieu de terrain du PSG sur SuperSport.

« Tout tourne autour de l’Afrique »

Okocha s’est aussi exprimé sur la grande performance du gardien de but marocain, Yacine Bounou, auteur de grands arrêts tant lors des 120 minutes qu’au cours de la séance des tirs au but. « D’après le langage corporel du gardien, il se fait confiance, il est très confiant. Il a confiance en sa capacité », a analysé le Nigérian qui a disputé la Coupe du monde 1994, 1998 et 2002.

«Il semblait que c’était la seule façon pour eux de gagner le match parce qu’ils avaient été battus en ce qui concerne le jeu de possession, mais lorsque votre jeu consiste à défendre, vous devriez au moins avoir certaines qualités en ce qui concerne les tirs au but. Et c’est ce qu’ils ont montré », pense-t-il.

Concernant l’impact de la victoire, Okocha a insisté sur le fait que l’exploit du Maroc devrait donner au continent africain plus de places lors de la prochaine Coupe du monde en 2026. « Tout tourne autour de l’Afrique. Nous avons une équipe en quarts de finale, ce qui nous donne peut-être une meilleure place dans la prochaine Coupe du monde », a-t-il déclaré.

« Vous voulez voir une équipe africaine progresser et nous sommes heureux que le Maroc soit passé, et respect pour la façon dont ils l’ont fait. Comment pouvez-vous avoir 21 % de possession et deux tirs ? L’Espagne avait plus de 70% et un tir cadré. Cela montre l’organisation, cela montre la discipline, cela montre comment jouer avec vos forces. À juste titre, ils ont gagné le match. Bien mérité », a conclu Okocha.