Qatar 2022: le Al Janoub stadium ou le stade en forme de v@gin pour porter chance aux Black Stars?

Le Ghana défie l’Uruguay ce vendredi au stade Al Janoub, pour le compte de la troisième journée du groupe H au Mondial 2022. Un stade qui suscite des controverses de part sa forme.

Le stade Al Janoub d’une capacité de 44 325 personnes ressemble aux organes génitaux féminins et excite des millions de personnes dans le monde. La conception de l’enceinte sportive, anciennement appelée Al Wakrah, a été inspirée par la forme fluide d’un boutre, un voilier traditionnel utilisé par les pêcheurs de perles et les pêcheurs de la région pendant des siècles.

Le stade Al Wakrah accueillera des matchs jusqu’aux quarts de finale et contient une technologie de refroidissement innovante pour faire baisser la température pour les 40 000 fans. Il a été conçu par la regrettée architecte anglo-irakienne Dame Zaha Hadid, décédée subitement d’une crise cardiaque en 2016, à l’âge de 65 ans. Les dessins étaient surmontés d’une structure ressemblant aux voiles d’un boutre.

Mais les images sont devenues virales avec des commentateurs suggérant que le stade ressemblait plus aux parties intimes d’une femme. En plus de la forme du stade, qui se trouve à 12 miles au sud de la capitale, Doha, étant conçu pour empêcher la chaleur du désert, Al Wakrah utilisera également une nouvelle technologie de climatisation révolutionnaire pour ramener les températures à environ 72F pour les fans et joueurs.

Le match pour la survie

En ballotage, le Ghana validera son ticket pour le prochain tour en cas de victoire contre l’Uruguay. Les Black Stars ont trois points dans la poule H, derrière le Portugal déjà qualifié mais devant la Céleste qui n’a qu’un point à l’issue de la deuxième journée. Un match nul couplé avec une victoire des Portugais contre la Corée du Sud arrangerait également les affaires des poulains du sélectionneur Otto Addo.