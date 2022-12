Qatar 2022: l’Argentine sur le toit du monde grâce à un Messi héroïque

L’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 après sa victoire de ce dimanche face à à la France en finale.

Et le vainqueur de la Coupe du monde 2022 est l’Argentine. L’Albiceleste a remporté le Graal après sa victoire de ce dimanche face à la France en finale. Au terme d’un match complètement fou, les hommes du sélectionneur Lionel Scaloni ont décroché le trophée lors de la séance des tirs au but. Un gros exploit des Argentins qui s’offrent leur troisième titre dans cette compétition mondiale après 1978 et 1986.

Le résumé

C’est un match qui restera à jamais dans les annales de la Coupe du monde. Six buts ont en effet été marqués au cours de cette rencontre qui a connu son épilogue lors de la fatidique séance des tirs au but. Dominateurs et réalistes au coup d’envoi, l’Albicéleste a rapidement pris le jeu à son compte avec deux buts inscrits à la demi-heure de jeu.

Lionel Messi a en effet transformé un penalty et Angel Di Maria a doublé la mise à la suite d’un contre attaque éclair. Un large avantage que les Argentins conserveront jusqu’à la pause.

Le réveil de Kylian Mbappé

Au retour des vestiaires, Didier Deschamps va changer toute sa formation avec plusieurs changements. Mais c’est Kylian Mbappé qui sonnera la révolte pour les Bleus dans cette rencontre. L’attaquant du PSG a réduit la marque pour les siens sur un penalty transformé à dix minutes du terme. Et moins de deux minutes plus tard, le joueur de 23 ans faisait recoller son équipe au score sur une superbe réalisation.

Un but salvateur qui permet à la France d’arracher les prolongations. Lors des 2 fois 30 minutes, Lionel Messi a cru donner la victoire pour son équipe mais Mbappé, encore lui, surgit au second poteau pour renvoyer les deux équipes aux tirs au but. Une dernière épreuve qui a finalement souri aux Argentins qui ont réussi 4 tirs contre 2 pour la France.

L’Albicéleste remporte ainsi la Coupe du monde pour la troisième fois, après 1978 et 1986. Les Français ont été sacrés champions du monde en 1998 et 2018. La sélection brésilienne détient le record (cinq fois), les Italiens et les Allemands ont remporté la compétition quatre fois, les Uruguayens – deux fois, les Britanniques et les Espagnols – une fois chacun.

Le Maroc à la quatrième place

Lors de la petite finale, la Croatie a battu hier le Maroc 2:1. L’équipe argentine est la deuxième sélection après les Espagnols (2010), qui ont réussi à remporter la Coupe du monde, après avoir perdu leur premier match (1:2 face à l’équipe d’Arabie saoudite).

Par ailleurs, l’attaquant français Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Coupe du monde au Qatar. Mbappé a marqué huit buts lors de la compétition, devançant l’Argentin Lionel Messi, qui en a marqué sept.

Les Bleus, emmenés par le sélectionneur Didier Deschamps, ont disputé leur deuxième finale d’affilée en Coupe du monde. En 2018, au stade Loujniki en Russie, les Français avaient battu les Croates (4:2).