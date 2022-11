Qatar 2022: l’Argentine qualifiée pour les huitièmes si…

L’Argentine affronte la Pologne ce mercredi soir (20h, GMT+1) pour tenter de décrocher sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Découvrez les différents scénarios qui qualifient les coéquipiers de Lionel Messi pour le tour suivant de la compétition.

Après un début de compétition catastrophique, avec une défaite surprise contre l’Arabie Saoudite (1-2) lors de la deuxième journée du groupe C, l’Argentine s’est relancé contre le Mexique (2-0) grâce à un Lionel Messi déchaîné auteur d’un but et d’une passe décisive durant ce match. Ce mercredi, contre la Pologne à l’occasion de la troisième journée de poules, l’Albiceleste jouera sa survie dans le tournoi. Et la défaite est interdite pour les hommes de Lionel Scaloni.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Tunisie - - France Fifa Coupe du Monde Australie - - Danemark Fifa Coupe du Monde Pologne - - Argentine Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite - - Mexique Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Iran 0 1 USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles 0 3 Angleterre Fifa Coupe du Monde Equateur 1 2 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 2 0 Qatar

Le premier scénario qui qualifie l’Argentine, et c’est le plus simple d’ailleurs, c’est une victoire contre la Pologne. Le champion de la Copa America aurait alors 6 points et décrocherait son ticket pour le tour suivant. Mais, en cas de match nul contre les Polonais, les Argentins devront espérer un match nul également entre le Mexique et l’Arabie Saoudite, dans l’autre rencontre de ce groupe, ou une victoire des Mexicains par moins de quatre buts d’écart pour poursuivre l’aventure en terre qatarie.

Pour rappel, la dernière fois que les Argentins ont quitté la Coupe du monde dès la phase de poule, c’était en 2002. Entraînés à l’époque par Marcelo Bielsa, les partenaires de Gabriel Batistuta avaient été battus par le Nigeria (1-0) et l’Angleterre (1-0), avant de conclure la phase de groupes par un nul contre la Suède (1-1). Les coéquipiers de Lionel Messi savent désormais ce qui leur reste à faire pour éviter que cela se reproduise.