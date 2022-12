Qatar 2022: l’Argentine file en demi-finale, les Pays-Bas éliminés

L’Argentine a composté son ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, en battant les Pays-Bas ce vendredi soir aux tirs au but (2-2, 4-3).

La deuxième affiche des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 s’est également décidée aux tirs au but. Plus à droite a cet exercice, l’Argentine s’est débarrassée des Pays-Bas (2-2, 4-3) pour rejoindre la Croatie en demi-finale. La rencontre a été très mouvementée, avec l’ouverture du score de l’Albiceleste dès la première mi-temps. Après un beau mouvement individuel, Lionel Messi servait Molina qui ne se faisait pas prier pour battre le gardien adverse (1-0, 35e).

Malgré un réveil timide des Néerlandais, la pause survenait sur cette petite différence. Au retour des vestiaires, Lionel Messi mettait les siens sur orbite en faisant le break sur penalty (2-0, 73e). Et on pensait alors que la rencontre était pliée, mais c’était sans compter sur la force de caractère des hommes de Louis Van Gaal. Les Oranjes réussissaient à réduire le score grâce à une tête de Weghorst (2-1, 84e), qui s’offrait le doublé au bout du temps additionnel pour ramener son équipe dans le match (2-2, 90e+11).

Après une séance de prolongation sans but, les deux équipes s’affrontaient donc lors de la séance des tirs aux buts, qui tournaient en faveur de l’Argentine. Lionel Messi et ses coéquipiers ne sont désormais plus qu’à deux matchs de soulever le trophée ultime dans le football.