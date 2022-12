Qatar 2022: l’annonce forte de Neymar sur son avenir après l’élimination du Brésil

En zone mixte après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde 2022, battu par la Croatie en quart de finale, Neymar s’est prononcé sur son avenir chez les Auriverdes. Et l’attaquant du PSG n’écarte aucune option.

Comme en 2018 en Russie, le Brésil ne disputera pas les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Les Auriverdes sont éliminés du tournoi après leur défaite face à la Croatie en quart. Opposée à la Vatreni dans un match disputé au stade Education City, la Seleçao a été piégée par la solidité défensive des Croates qui ont annihilé le rêve des hommes de Tite d’accrocher une sixième étoile à leur maillot.

Une terrible désillusion pour le Brésil et pour Neymar, qui ne sait pas encore s’il souhaite continuer sa carrière internationale. « Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n’est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n’ai pas les idées claires. Dire que c’est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus », a confié l’ancien joueur du Barça dans des propos relayés par Globo.

Le co-meilleur buteur de la sélection brésilienne avec le Roi Pelé (77 réalisations) est ensuite revenu sur l’élimination du soir, après qu’il ait ouvert le score en prolongation avant d’être rejoint par Bruno Petkovic dans la foulée : «cela ressemble à un cauchemar, je ne peux pas croire à ce qu’il se passe. Cette défaite fera mal encore longtemps. Je tiens à remercier les supporters brésiliens pour leur soutien, leur affection, leur respect. C’est le football, ça arrive. Il est temps désormais de rentrer à la maison, de pleurer et d’encaisser la défaite.»