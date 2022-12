Qatar 2022: la sœur de Cristiano Ronaldo envoie un message à Messi après le sacre de l’Argentine

Katia Aveiro a également réagi à la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France, remportée par l’Albiceleste. Et la sœur de Cristiano Ronaldo a félicité l’équipe vainqueur et adressé un joli message aux vaincus.

Malgré ses critiques souvent acerbes contre les détracteurs de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro s’est appréciée le beau jeu, et même si l’un des principaux acteurs est l’ennemi de son frère. La sœur de CR7, à l’instar des milliards de téléspectateurs à travers le monde, a suivi la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France.

Une rencontre spectaculaire qui a tenu la planète foot en haleine du début jusqu’à la fin. Et si la victoire est revenue à l’Albiceleste, qui soulève ce trophée pour la troisième fois de son histoire, les Bleus n’ont pas démérité de leur côté, portés par un Kylian Mbappé en feu. Le virevoltant attaquant français a fait le show dans le camp argentin avec un triplé historique.

Un régal pour les yeux que ne pouvait ne pas commenter Katia Aveiro. Dans un post sur son compte Instagram, la Portugaise a félicité l’équipe gagnante, mais pas avant d’avoir donné son avis sur cette Coupe du monde. « La pire Coupe de tous les temps… qui nous a heureusement offert une belle finale. Quel match. Félicitations à l’Argentine« , a-t-elle écrit.

Avant de dresser des louanges à Kylian Mbappé qu’elle voit comme le futur roi du ballon rond: « Ce garçon est irréel. Quel bel avenir t’attend . Incroyable« . Les principaux concernés apprécieront!