Qatar 2022: « la meilleure phase de groupes d’une Coupe du monde », selon Infantino

Dans des propos publiés sur le site officiel de la FIFA, Gianni Infantino s’est exprimé sur la phase de groupe de la Coupe du monde 2022. Et le patron de l’instance mondiale estime que c’est la meilleure de toute histoire de la compétition.

Après 17 jours de matchs enchaînés, la Coupe du monde 2022 prend une pause de deux jours (mercredi et jeudi). Les quarts de finale vont donc débuter vendredi prochain pour prendre fin le samedi suivant. En attendant ces matchs qui s’annoncent palpitants, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé sur la phase de groupe du tournoi organisé au Qatar. Et le dirigeant suisse a vu la « meilleure phase de poules de tous les temps« .

« J’ai vu tous les matchs et cela a été la meilleure phase de groupes d’une Coupe du monde. Les matchs ont été d’une très grande qualité, dans de beaux stades – ce qu’on savait déjà – et le public aussi a été fantastique« , a ajouté Infantino dans des propos publiés sur le site officiel de la Fifa et relayés par RMC Sports. Le président de la Fifa s’est aussi félicité des audiences de la Coupe du monde avec « déjà plus de deux milliards de téléspectateurs » à travers les quatre coins du globe.

Il s’est aussi attardé sur l’ambiance autour des stades avec « deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha« , sur « l’atmosphère fantastique » et les « surprises incroyables« . « Pour la première fois dans l’histoire, des sélections de tous les continents se sont qualifiées pour la phase à élimination directe. Cela montre que le football est véritablement en train de devenir mondial« , ajoute-t-il. Visiblement, la Fifa est en train de réussir son pari d’organiser, au Qatar, l’une des plus belles Coupe du monde de l’histoire.