Qatar 2022: la France ne digère pas le but refusé de Griezmann contre la Tunisie

Selon les informations rapportées par Foot mercato ce mercredi soir, la Fédération française de football va envoyer une réclamation à la FIFA pour le but d’Antoine Griezmann contre la Tunisie, « refusé à tort » selon la FFF.

Ce mercredi soir, la France est tombée pour la première fois de cette Coupe du monde, à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe D. Opposé à la Tunisie dans une rencontre pour la première place, les Bleus se sont inclinés sur le score de 1-0. Entré en cours de jeu, Antoine Griezmann avait cru offrir le point du match nul aux siens à la 98è minute, mais son but a été refusé après utilisation de la VAR pour une position de hors-jeu. Mais la Fédération française de football estime que cette réalisation aurait dû être accordé.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

En effet, selon la FFF, l’arbitre de la rencontre n’avait pas le droit de faire appel à la VAR alors qu’il avait déjà sifflé l’engagement, et même la fin du match. L’institution qui dirige le football français a donc décidé d’envoyer une réclamation pour le but d’Antoine Griezmann, « refusé à tort » selon cette dernière. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match.

L’instance dirigée par Gianni Infantino va alors examiner la réclamation, et si elle estime qu’il y a eu erreur, elle peut, dans les faits, revenir sur le score du match et accorder le but à Antoine Griezmann. Mais cela paraît tout de même très improbable. Pour rappel, malgré cette défaite, la France a terminé première du groupe D et affrontera la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.