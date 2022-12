Qatar 2022: la France écrase la Pologne et file en quart de finale

La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 après sa victoire logique face à la Pologne (3-1) ce dimanche. Kylian Mbappé s’est offert un doublé.

Tenante du titre, la France a fait un nouveau pas dans la course à la conservation de sa couronne. Les Bleus se sont en effet qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 après leur victoire de ce dimanche face à la Pologne. Opposés aux Aigles dans un match comptant pour les huitièmes de finale, les Français se sont imposés sur le score de 3-1.

Dominateurs contre des Polonais moins inquiétants offensivement, les hommes du sélectionneur Didier Deschamps ont déroulé leur jeu. Olivier Giroud sur un bon service de Kylian Mbappé a ouvert le score en fin de première période. Durant le second acte, le numéro 10 de l’équipe de France va s’offrir un doublé avec des réalisations à la 74è et 91è minute. La réduction du score par Robert Lewandowski en fin de partie ne changera rien à l’issue du match. Score final: 3-1.

La France poursuit donc son aventure et affrontera en quart, le vainqueur du match entre l’Angleterre et le Sénégal. Un choc prévu ce dimanche soir, à partir de 20 heures (GMT+1). Le tournoi s’arrête de leur côté pour la Pologne et Lewandowski.