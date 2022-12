Qatar 2022: la France attaquée par un virus avant le choc contre l’Argentine

Alors que la France affronte l’Argentine ce dimanche en finale du Mondial 2022, les Bleus vont devoir faire avec un virus qui fait des vagues dans le camp français.

C’est sans doute un gros problème auquel s’attelle déjà la sélection française. Un virus dangereux se répand en effet dans le camp des Bleus. Et la maladie a déjà fait des victimes. Adrien Rabiot et Dayo Upamecano ont en effet manqué la demi-finale contre le Maroc (2-0) mercredi, en raison justement de ce mal.

Le pivot défensif de la Juventus et le défenseur du Bayern Munich sont des pions essentiels dans le système de la formation tricolore. Les deux joueurs ont joué un rôle central dans le parcours des Bleus en phase de groupe et en huitième de finale.

Upamecano était jugé apte pour disputer le match face aux Lions de l’Atlas mais a regardé la rencontre depuis le banc de touche. Adrien Rabiot est quant à lui resté à l’hôtel des champions en titre. Fiévreux, Kingsley Coman n’était pas non plus entré en jeu.

Des cas qui interpelle alors que Didier Deschamps a confirmé que la France prendra des précautions importantes afin d’empêcher la propagation du virus au sein de sa troupe. Sauf qu’a moins de 48 heures de la finale contre l’Argentine de Lionel Messi, le mal est toujours présent dans le camp français.

« A Doha, les températures ont un peu baissé, vous avez la climatisation qui fonctionne tout le temps« , a déclaré Deschamps en conférence de presse. «Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Nous essayons de faire attention pour que cela ne se propage pas et les joueurs ont fait de gros efforts sur le terrain et évidemment leur système immunitaire en souffre ».

« Dayot Upamecano s’est senti malade immédiatement après le match [contre l’Angleterre]. Cela arrive lorsque vous faites un tel effort, votre corps est affaibli et vous êtes plus susceptible d’être infecté par ces virus », a expliqué le coach français qui se veut cependant rassurant:

«Nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous essayons de nous assurer qu’il ne se propage pas, mais les virus sont bien sûr infectieux et nous devons prendre des précautions contre cela. On l’a séparé des autres et d’Adrien aussi« . Vivement que cette solution marche pour le bonheur des supporters français qui voient déjà leur équipe remporter son troisième sacre dans cette compétition.