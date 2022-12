Qatar 2022:  la FIFA rend hommage à Cristiano Ronaldo après l’élimination du Portugal

La FIFA a rendu un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo, alors que l’attaquant de 37 ans, qui joue pratiquement sa dernière Coupe du monde, a été éliminé avec le Portugal en quart de finale, battu par le Maroc (1-0).

Cette édition ne sera pas non plus la bonne pour Cristiano Ronaldo de remporter le trophée de la Coupe du monde qui manque à son armoire richement garnie. La superstar portugaise et son équipe ont été éliminées du Mondial 2022, battues par le Maroc (0-1) en quart de finale.

Une tête de Youssef En-Nesyri (42e), plus haut que le gardien portugais Diogo Costa et le défenseur Ruben Dias a réduit à néant le rêve du quintuple Ballon d’Or, laissé sur le banc au coup d’envoi de cette partie. Une grosse désillusion pour le joueur de 37 ans qui a fondu en larmes à la fin de la rencontre.

Une scène émouvante commentée par l’ensemble de la communauté sportive. La FIFA n’a pas non plus été en reste. L’instance faîtière du football mondial a en effet rendu un vibrant hommage à CR7 sur les réseaux sociaux.

La FIFA a partagé sur son compte Instagram une vidéo retraçant le parcours de Ronaldo avec le Portugal. Avec une légende « Obrigado » qui veut dire merci en francais. Peut-être un au revoir anticipé?

Ce n’est en tout cas ce que pense l’ancien buteur de Manchester United qui n’en a pas encore fini avec la sélection portugaise. «Pas grand-chose de plus à dire pour l’instant. merci Portugal. merci Qatar Le rêve était beau tant qu’il a duré… Maintenant, on espère que la météo sera de bonne conseillère et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions», a déclaré la star lusitanienne dans un long post sur ses réseaux sociaux.