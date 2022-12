Qatar 2022: la Coupe du monde s’offre 2 jours de pause

Avec la fin des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ce mardi soir, la compétition s’offre deux jours de pause. Il n’y aura donc aucun match ce mercredi et jeudi pour permettre aux équipes de récupérer.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ont pris fin ce mardi soir, avec la victoire du Portugal contre la Suisse (6-1), mettant fin à 17 jours de matchs consécutifs. Un enchaînement de rencontres qui a certainement pesé sur l’organisme des joueurs encore en lice, qui auront quelques jours pour souffler avant le début du tour suivant.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 6 1 Suisse Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie

En effet, pour la première fois depuis le 20 novembre, date du match d’ouverture de la Coupe du monde, aucune rencontre n’est programmée ce mercredi et jeudi. Les quarts de finale se dérouleront ainsi les vendredi et samedi prochains. Ce troisième tour de la compétition débutera avec un choc entre la Croatie-Brésil (vendredi 16h, GMT+1), suivi de Pays-Bas-Argentine (vendredi 20h). Maroc-Portugal (samedi 16h) et France-Angleterre (samedi, 20h) clôtureront cette phase.

Les deux demi-finales seront ensuite programmées mardi et mercredi 13 et 14 décembre, le match pour la troisième place le 17, puis la finale le 18. La Coupe du monde 2022 tire donc, peu à peu, vers sa fin et jusqu’ici le spectacle est au rendez vous. Espérons que les derniers matchs du tournoi offriront également des confrontations de haut niveau.