Qatar 2022: la CAF rend hommage à Vincent Aboubakar malgré l’élimination du Cameroun

Dans un post sur ses canaux officiels, la CAF a rendu hommage au capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, auteur de l’unique victoire du Cameroun à la Coupe du monde 2022.

Il n’a été titularisé qu’une seule fois, mais Vincent Aboubakar a signé une belle prestation dans cette Coupe du monde 2022. Le capitaine des Lions Indomptables a été le grand artisan de la victoire du Cameroun contre le Brésil (1-0) en dernière journée du groupe G. Le seul succès des hommes du sélectionneur Rigobert Song qui quittent la compétition avec un bilan d’un nul, une défaite et une victoire.

Le joueur de 30 ans a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la rencontre spectaculaire contre la Serbie (3-3). Et le Lion Indomptable a réitéré l’exploit contre la bande à Vinicius Junior, avec une tête décroisée pour la victoire 1-0 des siens lors de la troisième journée.

De grandes performances saluées par la Confédération africaine de football. Dans un post sur Twitter, l’instance faîtière du foot africain a rendu un grand hommage au géant camerounais pour son exploit, au moins, contre les Brésiliens.

« Ce lobe. Cette tête. Ce résultat historique. Ce carton rouge sensationnel. Vincent Aboubakar sera à tout jamais encré dans l’histoire de la Coupe du Monde, », a écrit la CAF. Un hommage qui fera certainement plaisir à Aboubakar qui avait dédié son but à tout le groupe, qui sort de cette compétition la tête haute, selon le capitaine de la sélection camerounaise.

« On a montré un état d’esprit collectif. Pendant le discours avant le match, j’avais dit qu’on pouvait le faire. La qualif’ ne dépendait pas de nous, c’est dommage. Mais on sort quand même la tête haute, il faut le souligner. Ça fait des années que le Cameroun n’avait pas gagné un match en Coupe du Monde ! On espère que les autres feront mieux que nous dans les prochaines années », avait-il confié à BeIn sport au terme du match.

