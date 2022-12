Qatar 2022: Kylian Mbappé savoure la qualification de la France en finale

A seulement 23 ans, Kylian Mbappé va disputer sa deuxième finale consécutive d’une Coupe du monde. Un exploit pour le Bondynois qui a savouré cet exploit sur les réseaux sociaux, après la victoire face au Maroc (2-0), mercredi.

Tenante du titre, la France est en passe de conserver sa couronne. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde 2022. Opposés au Maroc ce mercredi soir en demi-finale, les Français se sont imposés sur le score de 2-0. Théo Hernandez en début de match et Randal Kolo Muani ont permis aux champions en titre de composter leur sésame pour le sprint final.

De quoi faire exploser de joie un certain Kylian Mbappé. A seulement 23 ans, l’attaquant du PSG va ainsi disputer sa deuxième finale consécutive d’une Coupe du monde. Attendu après sa prestation mitigée face à l’Angleterre en quart de finale, la star parisienne n’a pas marqué contre les Lions de l’Atlas mais été décisif en étant à l’origine de l’action qui a conduit au second but français.

Discret en zone mixte où il n’a pas réagi au micro des médias officiels, Mbappé s’est exprimé sur cette victoire des siens sur les réseaux sociaux. En effet, dans un post sur Twitter, le Bondynois a savouré cet exploit des Bleus.

BACK TO BACK WORLD CUP FINAL. 🇫🇷 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022

En finale, la France affrontera l’Argentine qui a écarté la Croatie (3-0), la veille. Un match prévu dimanche au stade Lusail, à partir de 16 heures (GMT+1).