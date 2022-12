Qatar 2022: Karl Toko Ekambi réagit à l’élimination du Cameroun

L’attaquant camerounais, Karl Toko Ekambi, a réagi à l’élimination des Lions Indomptables de la Coupe du monde 2022, malgré leur victoire contre le Brésil (1-0). Et l’avant-centre lyonnais estime que les siens ont payé leur manque d’expérience dans cette compétition.

Le Cameroun rejoint la Tunisie et le Ghana dans la liste des pays africains éliminés de cette Coupe du monde 2022. Les Lions Indomptables quittent la compétition après leur match de ce vendredi soir face au Brésil. Pourtant victorieuse des Auriverdes (1-0), la bande à Vincent Aboubakar a été écartée par la Suisse qui s’est offert la Serbie (3-2) dans l’autre rencontre de ce jour.

Une grosse désillusion pour les Camerounais qui étaient à deux doigts d’arracher leur qualification pour le tour suivant. Au micro de TFI après la rencontre, Karl Toko Ekambi n’a pas caché sa frustration.

«On est déçu de la qualification, mais fier de la victoire et du visage qu’on a montré. De ce qu’on a représenté. Il nous a manqué de l’expérience sur les deux premiers matches, mais aussi de l’efficacité, car on a eu des occasions. Comme on dit, on ne maîtrise pas tout. On avait une poule difficile. On va repartir la tête haute.»

En huitième de finale, le Brésil affrontera la Corée du Sud, tandis que la Suisse sera opposée au Portugal. A noter que les phases à élimination directe s’ouvrent ce samedi avec en lever de rideau, un choc entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, à partir de 16 heures (GMT+1).