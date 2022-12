Qatar 2022: Ghana-Uruguay, les compos officielles avec Kudus et Valverde

Le Ghana et l’Uruguay s’affrontent ce vendredi (16h, GMT+1), à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe H de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

12 ans après la fameuse main de Luis Suarez et le penalty raté d’Asamoah Gyan privant les Ghanéens d’une qualification pour les demi-finales du Mondial 2010, l’Uruguay et le Ghana se retrouvent dans un duel pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Avec trois points au compteur (une défaite et une victoire en deux journées), les Blacks Stars n’ont besoin que d’un match nul pour passer au tour suivant. Mais, les protégés de Otto Oddo ont assez de talents et de capacités pour aller chercher la victoire contre les Uruguayens et enfin se venger de la terrible désillusion de 2010. Pour ce choc, le Ghana évoluera en 4-2-3-1 avec les frères Ayew présents. Kudus, qui impressionne depuis le début du tournoi, est également titulaire.

En face, l’Uruguay a commencé son Mondial avec un match nul décevant 0-0 contre la Corée du Nord, avant de s’incliner 2-0 contre le Portugal. Les coéquipiers de Luis Suarez sont derniers de cette poule H, avec un point au compteur. Pour la sélection uruguayenne qui n’a pas encore marqué le moindre but dans la compétition, c’est la victoire ou rien. Le prodige du Real Madrid Fede Valverde est titulaire au milieu de terrain pour ce duel.

Les compos officielles

Ghana : Ati Zigi – Seidu, Salisu, Amartey, Baba – Partey, Abdul Samed – J. Ayew, A. Ayew, Kudus, Williams

Uruguay : Rochet – Olivera, Coates, Gimenez, Varela – De Arrascaeta, Bentancur, Valverde, Pellistri – Suarez, Nunez