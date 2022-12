Qatar 2022: Emmanuel Macron réagit à la qualification de la France en finale

Le président français, Emmanuel Macron, a réagi à la victoire des Bleus face au Maroc (2-0) ce mercredi soir, synonyme de qualification pour la finale du Mondial 2022. Et le chef de l’Etat rêve d’un second trophée consécutif pour l’équipe française.

La France va disputer sa deuxième finale consécutive d’une Coupe du monde. Les Bleus se sont qualifiés pour le sprint final du Mondial 2022 après leur victoire face au Maroc, ce mercredi soir. Opposés aux Lions de l’Atlas dans un match comptant pour les demi-finales, les hommes du sélectionneur Didier Deschamps se sont imposés sur le score de 2-0.

Qatar 2022 Carré final

Premier supporter des Bleus, Emmanuel Macron a réagi à cet exploit de ses compatriotes. Au micro de BeIn Sport, le président français n’a pas caché sa joie. « C’est formidable. On est très fier. Je pense que nos compatriotes ont besoin de joies simples et pures. Le sport et le foot en procurent. Je suis beaucoup mieux maintenant qu’il y a une heure trente. C’était dur car les Marocains ont formidablement joué. Un match n’est jamais gagné. S’ils égalisaient ça aurait été différent. Ils ont mis beaucoup de cœur« , a déclaré le locataire de l’Elysée.

Le chef de l’Etat s’est par ailleurs projeté sur la finale face à l’Argentine. Et Emmanuel Macron estime que le doublé est possible. « Un grand merci à Didier Deschamps et à l’équipe car c’est un mélange de plein de génération. DD joue des finales et gagne. Jamais deux sans trois. Deschamps est là avec sa baraka et son talent. Évidemment qu’il faut qu’il reste. La France m’a rendu fier. Le Maroc a une très grande équipe, ils peuvent être fiers d’eux. Ils n’ont pas à rougir« , a-t-il conclu.