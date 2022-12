Qatar 2022: Didier Drogba félicite l’équipe de Tunisie et ses supporters

Eliminée de la Coupe du monde 2022 malgré sa victoire face à la France (1-0) mercredi soir, la Tunisie a reçu les félicitations de la légende ivoirienne Didier Drogba.

L’aventure au Qatar est déjà terminée pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage sont en effet éliminés de la Coupe du monde 2022. Logés dans la poule D, les hommes du sélectionneur Jalel Kadri ont fini les phases de poule à la troisième place devant le Danemark, mais derrière la France et l’Australie.

L’équipe maghrébine peut au moins se vanter d’être sorti du tournoi la tête haute. Les Tunisiens ont effet réalisé l’exploit de battre le champion en titre lors de la troisième et dernière journée. Opposés en effet aux Bleus, certes remaniés, les Carthaginois se sont imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit en seconde période par Wahbi Khazri.

Une victoire pour l’honneur et méritée, au vu de la prestation des Tunisiens qui auraient pu battre l’équipe française avec un score fleuve si ses attaquants avaient été plus adroits. De quoi leur valoir les félicitations d’un certain Didier Drogba. La légende ivoirienne a publié un tweet sur son compte officiel félicitant les Aigles de Carthage pour leur courage.

« La Tunisie est éliminée malgré cette belle victoire face à la France (…) Bravo pour leur courage, ils n’ont rien lâché!!« , a-t-il noté sur Twitter. Drogba, auteur de 65 buts avec les Eléphants a, d’autre part, salué les supporters tunisiens pour l’ambiance lors des matchs de la Tunisie. « Bravo aussi à tous les supporters tunisiens pour cette magnifique ambiance lors des matchs de leur équipe« , a-t-il écrit.