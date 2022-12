Qatar 2022-demi-finale: bonne nouvelle pour le Maroc avant le choc contre la France

Le Maroc affronte la France, ce mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Et pour ce choc, les Lions de l’Atlas pourront compter sur Noussair Mazraoui, de retour de blessure.

C’est sans doute un rêve éveillé pour le Maroc. Pour la première fois de son histoire, l’équipe chérifienne va disputer les demi-finales d’une Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas se sont en effet qualifiés pour le dernier carré du Mondial 2022. Valeureuse, la formation maghrébine a éjecté le Portugal (1-0) en quart de finale pour arracher son ticket. Une tête de Youssef En-Nesyri (42e), plus haut que le gardien portugais Diogo Costa et le défenseur Ruben Dias a suffi aux hommes du sélectionneur Walid Regragui de poursuivre leur folle aventure dans ce tournoi.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Et les Marocains vont croiser les crampons avec la France ce mercredi avec cette fois-ci pour objectif, la qualification pour la finale. Un nouveau défi pour la bande à Achraf Hakimi qui va se frotter aux Bleus, tenants du titre et grand favori pour le sacre suprême. Et comme un signe, la sélection marocaine pourra compter sur le retour de l’un de ses cadres pour cette opposition.

Noussair Mazraoui sera disponible pour le match face à la France, comme le rapporte RMC Sport. Forfait face au Portugal, l’arrière droit du Bayern Munich a fait son retour dans le groupe et devrait même être aligné d’entrée contre l’équipe de France. Même cas pour le défenseur central Nayef Aguerd qui a repris le chemin de l’entrainement. Malgré le fait qu’il traîne des symptômes grippaux, le joueur de West Ham devrait retrouver sa place chez les Lions de l’Atlas. Pour rappel, le match France-Maroc, c’est ce mercredi 13 décembre au stade Al Bayt, à partir de 20 heures (GMT+1).