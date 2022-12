Qatar 2022: ce n’est pas « la volonté de Dieu », Neymar sur l’élimination du Brésil

Neymar pleure toujours l’élimination du Brésil de la Coupe du monde 2022, battu par la Croatie aux tirs au but. Mais l’attaquant auriverde ne veut imputer la responsabilité de cet échec à personne.

Pour la quatrième fois lors des cinq dernières éditions, le Brésil ne dépassera pas les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les Auriverdes ont été éliminés du tournoi après leur désillusion face à la Croatie, vendredi dernier. Auteurs pourtant d’une bonne compétition avec notamment une démonstration de force face à la Corée du Sud (4-1) en huitième de finale, les poulains du sélectionneur Tite, qui a annoncé sa démission dans la foulée, ont été écœurés par la Vatréni qui a réussi à éjecter la Seleçao lors de la fatidique épreuve des nerfs.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Effondré au coup de sifflet final, alors qu’il venait probablement de disputer son dernier Mondial, Neymar avait songé à prendre sa retraite internationale. Il l’a annoncé en conférence de presse après la défaite de son équipe. L’attaquant parisien a envoyé un message très touchant aux fans de la Seleçao dans un récent post sur Instagram. Neymar Jr. a très mal vécu ce nouveau revers en sélection.

« Je suis psychologiquement détruit, a-t-il confié, c’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a fait rester paralysé pendant 10min et peu après je suis tombé en larmes sans m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin, et je suis fier de mes coéquipiers car ils n’ont pas manqué d’engagement et de dévouement. Ce groupe l’a mérité, nous l’avons mérité, le BRESIL l’a mérité. Mais ce n’était pas la volonté de DIEU ! »

Vu à ses débuts en sélection comme le joueur qui conduirait le Brésil à son sixième sacre en Coupe du monde, Neymar ne remplirait jamais cette tâche. Sujet à des pépins physiques et un parcours semé de désillusion, l’ancien du Barça n’a remporté qu’un seul trophée avec la Seleçao: la Coupe des Confédérations en 2013.

« Cela valait tous les sacrifices pour sentir l’affection de chacun à l’intérieur du champ, a-t-il enchainé. Merci à tous pour le soutien apporté à notre sélection. Malheureusement, ce n’était pas possible… cela fera mal pendant très, très longtemps. Merci pour tout mon DIEU, tu m’as tout donné et je ne peux me plaindre de rien. Je vous remercie juste de prendre soin de moi. Tout l’honneur et la gloire sont toujours pour vous, quelles que soient les circonstances ».