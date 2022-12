Qatar 2022: Casemiro réagit à l’élimination du Brésil

Le milieu de terrain brésilien, Casemiro, a réagi à l’élimination de son équipe en quart de finale du Mondial 2022, battue par la Croatie aux tirs au but (1-1, 4-2 aux t.a.b.). Et le joueur de Manchester United regrette cette nouvelle désillusion des siens.

«(…) Des années de travail, quatre ans pour ce moment. C’est difficile de trouver les mots. Mais la vie continue, nous sommes tristes. Je suis sûr que chaque membre du groupe a donné le meilleur de lui-même. Encore plus dans la façon dont ça s’est passé. Elle était entre nos mains, elle nous a échappé. Mais la vie doit continuer», a déclaré Casemiro dans des propos rapportés par Globo, en zone mixte après la rencontre.

«Le milieu de terrain avait été l’un des meilleurs de l’équipe lors de la Coupe du monde. Cependant, il n’a pas réussi à être aussi précis dans les passes dans ce match (…) C’est normal, l’Europe a toujours plus d’équipes dans la compétition, donc vous jouez toujours plus contre des Européens. Je ne pense pas qu’il y ait toujours des équipes européennes. Nous y avons cru, c’était un bon travail, une bonne ambiance. C’est un truc de football», a ajouté le milieu de terrain de Manchester United.

Pour rappel, le Brésil a été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2022, battu vendredi après midi par la Croatie. Menant pourtant à la marque sur une superbe réalisation de Neymar, qui égale au passage Pelé avec 77 buts en sélection brésilienne, les Auriverdes se sont fait rattraper en toute fin de partie sur un but d’attaquant de Petkovic.

Moins adroit lors de la séance des tirs au but, les coéquipiers de Marquinhos n’ont réussi que deux frappes contre quatre pour la Vatreni qui se qualifie pour les demi-finales pour la troisième fois de son histoire: 1998, 2018 et 2022. Les Auriverdes de leur côte, se brisent les côtes encore une fois contre une équipe européenne (France en 2006, Pays-Bas en 2010, Allemagne en 2014, Belgique en 2018 et Croatie en 2022).