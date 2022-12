Qatar 2022: Cameroun – Brésil, les compos officielles avec Vincent Aboubakar

Découvrez les compos officielles du duel entre le Brésil et le Cameroun, ce vendredi soir (20h, GMT+1), comptant pour la troisième journée du groupe H de la Coupe du monde 2022.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 s’achève ce vendredi soir, avec les dernières rencontres du groupe H. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Brésil va tenter d’enchaîner une troisième victoire de suite dans ce Mondial en battant les Camerounais. Pour rappel, aucune équipe n’a encore réussi a remporté ses trois matchs de groupes jusqu’ici dans le tournoi, une motivation supplémentaire donc pour les Brésiliens. Pour ce duel, Tite fait tourner son onze. Des éléments comme Dani Alves, Rodrygo, Gabriel Jesus et Antony sont titulaires.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie - - Suisse Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - USA Fifa Coupe du Monde Argentine - - Australie Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 1 Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana 0 2 Uruguay Fifa Coupe du Monde Costa Rica 2 4 Allemagne Fifa Coupe du Monde Japon 2 1 Espagne

En face, le Cameroun n’a plus son destin en mains. Les Lions Indomptables doivent en effet absolument s’imposer contre les Brésiliens et espérer un résultat favorable dans l’autre rencontre entre la Suisse et la Serbie pour rejoindre le second tour. Et pour y arriver, Rigobert Song met d’entrée ses meilleurs éléments disponibles avec Vincent Aboubakar et Eric Choupo Moting en attaque. Epassy est une nouvelle fois alignée dans les buts.

Les compos officielles

Cameroun : Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Ngamaleu, Anguissa, Kunde – Mbeumo, Aboubakar, Choupo-Moting.

Brésil : Ederson – Daniel Alves, Militao, Bremer, Telles – Fabinho, Fred – Antony, Rodrygo, Martinelli – Gabriel Jesus.