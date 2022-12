Qatar 2022: avec Neymar et Son, les compos officielles de Brésil-Corée du Sud

Le Brésil et la Corée du Sud s’affrontent ce lundi (20h GMT+1), dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 se poursuivent ce lundi avec un choc entre le Brésil et la Corée du Sud. Un match prévu au stade 974, à partir de 20 heures (GMT+1).

Grand favoris pour le sacre suprême, les Auriverdes rêvent de soulever leur sixième Graal contre les Taegeuk Jeonsa qui ambitionnent de faire mieux que lors de l’édition 2002 où ils ont atteint les quarts de finale.

Pour ce match, le sélectionneur Tite a aligné un 4-2-3-1 avec le retour de Neymar, placé aux côtés de Raphinha et Vinicius junior, juste derrière Richarlison, seul en pointe. Lucas Paqueta et Casemiro forment le double pivot défensif devant Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva et Danilo.

De leur côté, les Guerriers Taeguk s’articulent en 4-2-3-1 avec Seung-gyu Kim dans les cages derrière une défense composée de Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-gwon Kim et Jin-Su Kim. Dans l’entrejeu, In-beom Hwang et Woo-young Jung vont tenter de suppléer la ligne défensive alors qu’Hee-chan Hwang, Jae-Sung Lee et Heung-min Son alimenteront en bon ballon Gue-sung Cho, seul à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles des deux équipes:

Brésil : Alisson – Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo – Paqueta, Casemiro – Raphinha, Neymar, Vinicius Jr. – Richarlison

Corée du Sud : S. Kim – Mo. Kim, Mi. Kim, Y. Kim, J. Kim – I. Hwang, W. Jung – H. Hwang, J. Lee, H. Son – G. Cho