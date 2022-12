Qatar 2022: avec Busquets et Hakimi, les compos officielles de Maroc-Espagne

Le Maroc et l’Espagne s’affrontent ce mardi (16h GMT+1) en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 sont à l’honneur ce mardi avec un choc au sommet entre l’Espagne et le Maroc. Un match prévu à Education City stadium à partir de 16 heures (GMT+1).

Invaincus depuis le début du tournoi avec une belle victoire contre la Belgique (2-0), les Lions de l’Atlas ont des arguments pour prétendre se qualifier pour les quarts de finale. En face, la Roja qui rêve de soulever à nouveau la couronne mondiale après le sacre de 2010 en Afrique du Sud, va tenter de se défaire de cette surprenante équipe marocaine emmenée par son duo Hakimi-Ziyech.

Pour ce match, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a aligné un 4-3-3 avec Bono comme dernier rempart. Devant, on retrouve Mazraoui, Aguerd, Saïss et Hakimi en défense. Sofyan Amrabat, Selim Amallah et Azzedine Ounahi forment l’entrejeu, tandis que Hakim Ziyech occupe l’attaque aux côtés de Boufal et En-Nesyri.

En face, la Roja s’articule également en 4-3-3 avec Unai Simón dans les cages et le quatuor Marcos Llorente-Rodri-Laporte-Jordi Alba en défense. Dans l’axe, l’inusable Sergio Busquets joue le rôle de sentinelle soutenu par Gavi et Pedri à un cran au dessus. Ferran Torres, Asensio et Dani Olmo composent l’attaque.

Les compos officielles

Maroc : Bono; Mazraoui, Aguerd, Saïss, Hakimi; Amrabat, Amallah, Ounahi; Boufal, En-Nesyri, Ziyech.

Espagne : Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo