Qatar 2022: avant Brésil-Cameroun, Antony se plaint de la climatisation

Dans une interview accordée à ESPN Brésil, l’attaquant de la sélection auriverde, Antony, s’est plaint de la climatisation des stades et des hôtels à Doha qui l’aurait rendu malade.

Visiblement, la climatisation des stades et des hôtels de Doha au Qatar, hôte de la Coupe du monde 2022, ne fait pas du bien à tout le monde. L’attaquant de la sélection brésilienne, Antony, subit lui de plein fouet les affres de ce système d’aération utilisé pour lutter contre la chaleur dans ce pays gazier. L’avant-centre de Manchester United est tombé malade à cause de cet outil.

« Je me sentais mal. Ma gorge, une petite toux. Je l’ai juste eu d’une manière plus sérieuse que les autres. Mais je vais bien, je récupère, donc je suis à 100%. Je pense que c’était la climatisation. J’ai fini par l’allumer et je suis resté deux jours très mal, très mal. Mais maintenant ça va », a confié l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam au micro d’ESPN Brésil.

Innovation phare du Qatar pour ce tournoi, la climatisation des stades avait également été déploréé par certains supporters qui se plaignent de la fraicheur régnante dans les enceintes sportives. Selon RMC sport, des journalistes ont dû remettre leur veste pour tenir dans ce froid glacial et des spectateurs étaient obligés de se couvrir jusqu’au pied pour suivre la rencontre Qatar-Equateur (0-2) en match ouverture.

Un choc Brésil-Cameroun

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 après ses victoires face à la Serbie (2-0) et contre la Suisse (1-0), le Brésil affrontera le Cameroun, vendredi prochain, lors de la troisième journée du groupe G.

Un math à grand enjeu surtout pour les Lions Indomptables qui doivent remporter la victoire pour passer au tour suivant, alors que les Auriverdes, qui seront privés pour l’occasion de Neymar, Danilo et Alex Sandro, blessés et forfaits pour cette rencontre, tenteront de finir premiers de leur poule.