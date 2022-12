Qatar 2022: avant Angleterre-France, Jude Bellingham prévient Mbappé

Grand artisan de la victoire de l’Angleterre face au Sénégal (3-0) ce dimanche, Jude Bellingham s’est projeté sur le prochain match face à la France en quart de finale du Mondial 2022. Et l’attaquant anglais a envoyé un message fort à Mbappé.

Sans trembler, l’Angleterre a battu le Sénégal (3-0) ce dimanche soir, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Solide défensivement et très appliqué en attaque, les Three Lions ont fait le job face aux Lions de la Téranga limités.

Auteur d’un grand match, Jude Bellingham a été l’un des grands artisans de cette démonstration de force des Anglais. Redoutable en contre-attaque, le jeune milieu de terrain a été le bourreau des Sénégalais dans l’entrejeu. Il a d’ailleurs été à l’origine de l’ouverture du score en servant idéalement Jordan Henderson.

Une prestation XXL du joueur de Dortmund qui a commenté la victoire des siens, en zone mixte à la sortie de la rencontre. « On est heureux mais il ne faut pas se laisser aller. On a un test important qui arrive, il faut profiter de ces moments là et de ce qu’on a fait. J’essaie de participer à ce match, c’est un peu cliché mais tout le monde a ses qualités et essaie d’aider l’équipe, c’est ce que je fais pour aller le plus loin possible dans cette compétition », a-t-il déclaré au micro de BeIn sport.

L’international anglais s’est également projeté sur le prochain match de son équipe, en quart de finale contre la France. Et Bellingham a envoyé un message fort à Kylian Mbappé, auteur d’un doublé face à la Pologne (3-1). « Mbappé ? C’est probablement le meilleur joueur du monde actuellement avec deux-trois autres. Il y a tellement de talents dans cette équipe. On est impatients, on veut se tester contre ce genre d’oppositions. Je pense que ce sera un grand match », a-t-il ajouté.

A noter que le quart de finale entre la France et l’Angleterre, c’est le samedi 10 décembre 2022 au stade Al Bayt, à partir de 20 heures (GMT+1).