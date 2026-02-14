Pyramids FC et RS Berkane qualifiés en LDC CAF
La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF s’est jouée ce samedi 14 février 2026 et a livré son lot de décisions importantes. Dans le groupe A, le Pyramids FC et la RS Berkane ont validé leur billet pour les quarts de finale à l’issue de rencontres maîtrisées.
Au stade du 30 juin (Défense aérienne), le Pyramids FC a frappé tôt : Mostafa Ziko a trompé le gardien à la 17e minute d’une frappe située et précise. Deux minutes plus tard, le Power Dynamos a répliqué par Moses Shummah, servi par Kondwani Chiboni, mais les locaux n’ont pas laissé l’initiative s’échapper.
Youssef Obama a remis son équipe devant à la 33e minute, transformant en but une période de domination territoriale (2-1). En seconde période, Ewerton a alourdi le score à la 59e minute en reprenant un centre d’Ahmed Samy, et le club égyptien a ensuite géré la fin de match en contrôlant le tempo. Le Pyramids termine le groupe avec 16 points, tandis que Power Dynamos reste bloqué à sept unités.
RS Berkane se qualifie en dominant Rivers United
La RS Berkane a imprimé son rythme d’entrée, pressant haut et multipliant les phases arrêtées : les corners s’enchaînaient et Ismaël Kandouss a même trouvé le cadre à deux reprises sans convertir. Oussama Lamlioui et Paul Bassène ont également mis en difficulté la défense nigériane, qui a tenu tant bien que mal.
La délivrance est survenue à la 38e minute quand Youssef Mehri, bien placé après une passe d’Abdelhak Assal, a ouvert le score. Juste avant la pause, Paul Valère Bassène a conclu une action lancée par Mounir Chouiar pour porter l’avance à deux buts (43e).
Au retour des vestiaires, Berkane n’a pas relâché la pression : Paul Bassène a signé le troisième but à la 53e minute et scellé le succès 3-0. Rivers United n’a pas trouvé la solution et la formation marocaine termine la phase de groupes avec 10 points, rejoignant ainsi le Pyramids FC en quarts de finale.