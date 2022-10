Putsch au Burkina: le Togo justifie son choix d’accueillir l’ex-président destitué, Paul Henri Damiba

Après avoir été destitué par le capitaine Ibrahim Traoré, le président Paul Henri Sandaogo Damiba s’est réfugié au Togo. Selon le journaliste Serge Daniel, le Togo a reconnu avoir accueilli l’ex-président burkinabè et s’est justifié.

Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, qui refusait d’abdiquer depuis le vendredi 30, a finalement accepté de démissionner dimanche. Après avoir démissionné, le lieutenant-colonel a trouvé refuge dimanche à Lomé au Togo.

Ce lundi 03 octobre, le journaliste Serge Daniel, a donné les raisons évoqués par Lomé pour abriter sur son territoire le désormais ex-chef de la junte Burkinabè. Selon le journaliste le Togo qui « reconnaît la présence du colonel Damiba à Lomé » a évoqué deux raisons pour justifier son choix. La première raison évoquée est que « le Togo conformément à sa tradition, reste engagé pour la paix dans la sous région et ses actions s’inscrivent dans ce sens ». Ainsi, l’« accueil de Damiba s’inscrit dans cet esprit. »

« Suite aux actions de médiation » menées par ces chefs entre les deux rivaux, « le Président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d’éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves », indiquent-ils dans un communiqué. Les chefs religieux et communautaires ont également déclaré que Damiba avait posé « sept conditions » pour quitter le pouvoir parmi lesquelles une garantie de sécurité pour lui et ses alliés dans l’armée et le respect, de l’engagement qu’il avait pris envers le bloc régional d’Afrique de l’Ouest en faveur d’un retour à un régime civil dans les deux ans.