Putsch au Burkina Faso: les États-Unis annoncent les premières sanctions

La Millennium Challenge Corporation, une agence américaine indépendante qui accorde des subventions et de l’aide aux pays qui respectent les normes de bonne gouvernance, a a annoncé lundi qu’elle suspendait l’aide de 450 millions de dollars accordée au Burkina Faso à cause de l’éviction du président Roch Marc Christian Kabore.

Le programme Millennium Challenge Corporation (MCC), partenariat de développement entre les États-Unis et les pays en développement, a annoncé lundi qu’elle suspendait l’aide de 450 millions de dollars accordée au Burkina Faso. « Les militaires du Burkina Faso affirment avoir suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l’assemblée nationale », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Ces actions sont en contradiction avec l’engagement de la MCC en faveur de la gouvernance démocratique et du respect de l’État de droit, principes qui sous-tendent les critères rigoureux de sélection de l’agence. »

In today’s briefing, @StateDeputySpox took questions on Afghanistan, Russia, Ukraine & the situation in Burkina Faso: “We condemn the actions by military officers who claim to have dissolved the government/national assembly and suspended the constitution.” https://t.co/FBmkZI9He0