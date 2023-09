Puissant séisme au Maroc: le bilan grimpe à plus de 600 morts et 300 blessés

- Publicité-

Un violent tremblement de terre a frappé la province d’Al-Haouz, au Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi.Le séisme a provoqué d’importants dégâts et semé la panique à Marrakech et d’autres villes.

Des scènes de panique et de désolation. Le Maroc a été frappé, dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre, par un puissant séisme. La secousse, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a touché plusieurs villes importantes, dont la très touristique cité de Marrakech. Son épicentre se situait dans la province d’Al-Houz, au nord-ouest de la commune. « Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 296 personnes dans les provinces et communes d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant », a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, 153 personnes ont été blessées et hospitalisées.

L’épicentre du tremblement de terre se trouve au sud-ouest de la ville de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat, selon l’Institut de géophysique américain (USGS). Il est de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), basé à Rabat, a plutôt indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés et que son épicentre se trouvait dans la province d’Al-Haouz, à 50 km au sud-ouest de Marrakech.