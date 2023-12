PSV Eindhoven-Arsenal : les compositions officielles

-Publicité-

Le PSV Eindhoven reçoit Arsenal ce mardi soir, à l’occasion de la 6è journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

C’est un match sans enjeu pour les deux équipes. Le PSV Eindhoven et Arsenal s’affrontent ce mardi soir au Pays-Bas. Un match prévu à partir de 18h45 (GMT+1), comptant pour la sixième journée de phase de poule. Les Gunners sont déjà assurés de finir en tête de ce groupe. Les Néerlandais de leur côté, ont déjà décroché leur billet pour les huitièmes de finale.

Pour ce match, l’entraineur du PSV, Peter Bosz, a opté pour un 4-3-3 avec des jeunes de la réserve, alignés pour la première fois en C1. Mauro Jr est aligné en latéral gauche alors qu’Obispo joue le rôle de défenseur central. De son côté, Mikel Arteta a aussi tourné son effectif, avec la présence de Cedric et de Kiwior en tant que latéraux respectivement droit et gauche ainsi qu’Elneny et Jorginho au milieu de terrain. Ramsdale est également présent dans les buts à la place de Raya.

Les compositions officielles :

PSV Eindhoven : Benitez – Teze, Ramalho, Obispo, Mauro Jr – van Aanholt, Tillman, Saibari – Bakayoko, Pepi, Vertessen

Arsenal : Ramsdale – Cedric, Saliba, Gabriel, Kiwior – Elneny, Jorginho, Havertz – Nelson, Nketiah, Trossard.