PSV 2- 2 Séville: Sergio Ramos s’en prend à l’arbitrage

Le défenseur central du FC Séville, Sergio Ramos, a critiqué les multiples décisions arbitrales contre son équipe après le match nul face au PSV (2-2) en Ligue des champions, mardi soir.

Malgré sa grande expérience en Ligue des champions, Sergio Ramos a exprimé son mécontentement concernant le traitement qui lui est réservé depuis son transfert à Séville. Après le match nul contre le PSV Eindhoven mardi soir (2-2), le défenseur espagnol s’est montré critique envers l’arbitre.

Le dénouement de cette rencontre a été des plus tumultueux, alors que les Andalous ont mené au score à deux reprises grâce à Gudelj (68e, 0-1) puis En-Nesyri (87e, 1-2). Les Néerlandais sont parvenus à égaliser en inscrivant deux buts dans les derniers instants.

- Publicité-

Le premier est un pénalty sifflé contre Sergio Ramos après consultation de la VAR (86e). Le deuxième but a été marqué par Teze dans les ultimes secondes de la fin de la rencontre (90+5e). « Le respect n’est pas le même pour chaque club, et c’est quelque chose que je ressent profondément ici à Séville. Il semblait que le match ne s’arrêterait pas tant qu’ils n’auraient pas pu égalisé », a déclaré l’ancien joueur du PSG et du Real Madrid lors d’une interview pour ‘Radioestadio Noche’, et relayée par Besoccer.

Malgré sa longue expérience, pour avoir notamment officié des finales de Ligue des champions et des demi-finales de Coupe du monde, Sergio Ramos estime que l’arbitre italien a « cherché à être le protagoniste de la rencontres ». « Il n’y avait jamais de pénalty. Avec la VAR, il est impossible de siffler une telle faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas revu ces actions », a fustigé l’ancien capitaine de la Roja.

Avec ce point du nul, Séville est relégué à la troisième place du groupe B, derrière Arsenal et Lens qui a pris le fauteuil de leader après son exploit face aux Gunners (2-1) hier soir.