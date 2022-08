Psquare: Peter Okoye embrasse une fan en plein concert (vidéo)

Le chanteur nigérian Peter Okoye du célèbre groupe Psquare a embrassé une fan en plein concert le vendredi dernier à Dallas aux Etats-Unis.

Après la folie de Tayc qui a tripoté une fan ivoirienne sur scène, c’est Peter Okoye du groupe Psquare qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Le chanteur et son frère jumeau Paul Okoye étaient en concert de réconciliation le vendredi 26 août 2022 à Dallas.

Le public contemplait docilement et à cœur joie le spectacle des frères jumeaux Okoye quand Peter a choqué les spectateurs en se permettant d’embrasser une fan.

La vidéo de la scène a été capturée et publiée sur les réseaux sociaux. Selon les fans, c’est de l’exagération de la part de Peter Okoye. « Il avait les yeux sur cette fille depuis », a commenté un fan. Pour d’autres, Peter a profité de sa notoriété. « Ce n’est plus le divertissement », condamne un autre.

Les jumeaux Peter et Paul Okoye, originaires de Lagos au Nigéria, sont nés le 18 novembre 1981. Le duo a fondé le célèbre groupe de hip-hop nigérian, P-Square. En 2017, le duo nigérian Peter et Paul Okoye s’est brouillé à cause d’un différend familial et se sont séparé.

En novembre 2021, Peter et Paul Okoye ont célébré conjointement leur 40e anniversaire en faisant savoir à leurs followers sur Instagram qu’ils étaient de nouveau ensemble.