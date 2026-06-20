Audrey Fleurot porte la fiction la plus coûteuse de l’histoire de TF1 avec La Comtesse de Monte-Cristo

La chaîne TF1 a levé le voile ce jeudi 18 juin lors de son événement annuel Upfront, organisé à la Seine Musicale, sur l’une de ses productions les plus ambitieuses à venir : La Comtesse de Monte-Cristo . Cette série en huit épisodes, portée par l’actrice Audrey Fleurot, propose une relecture originale du célèbre roman d’Alexandre Dumas en se focalisant sur le personnage de Mercédès Herrera, figure jusqu’ici secondaire, et l’amour d’Edmond Dantès. Annoncée comme un rendez-vous majeur de la rentrée télévisuelle sur TF1 et sa plateforme TF1+, cette fiction intrigue autant par son angle narratif que par son envergure exceptionnelle.

Audrey Fleurot, révélée au grand public pour ses rôles marquants notamment dans HPI, incarne ici un rôle-titre qui a nécessité une préparation longue de quatre ans. Cette adaptation a mobilisé une importante équipe de scénaristes et techniciens autour de la comédienne. Lors de la présentation à la presse, la chaîne a dévoilé une bande-annonce ainsi que des photos et une affiche officielles, illustrant l’ambition visuelle de cette production. La présence d’Audrey Fleurot, reconnue pour son charisme et son talent, est un gage d’attraction pour un public déjà sensible à son travail sur TF1.

Une relecture féminine centrée sur Mercédès, une vengeance au cœur du récit

Dans cette relecture, l’histoire se recentre sur Mercédès Herrera et sa tentative désespérée pour libérer Edmond Dantès, emprisonné au Château d’If. Si leur évasion échoue tragiquement, entraînant la mort d’Edmond, Mercédès est à son tour incarcérée juste à côté, ce qui marque le début d’un parcours marqué par la douleur et la soif de vengeance. À travers elle, la série explore une autre facette des événements, mettant en lumière sa détermination à affronter Fernand, son cousin secrètement amoureux d’elle, ainsi que Danglars, un fier manipulateur, et Héloïse de Villefort, épouse du procureur implacable. Cette nouvelle perspective féminine et dramatique ouvre des portes inédites à l’interprétation du classique d’Alexandre Dumas.

Audrey Fleurot a précisé avoir accepté ce rôle peu après la création de sa propre société de production. La comédienne a d’abord été animée par un enthousiasme fort, suivi d’une certaine appréhension due au gigantisme du projet. Elle s’est toutefois sentie rassurée par la disponibilité des ressources et par le calendrier, la proposition ayant été formulée avant la sortie du film sur Edmond Dantès, porté par Pierre Niney, qui a cumulé près de 9,5 millions d’entrées en salles. L’actrice a souligné son intention de ne pas féminiser artificiellement ce récit, mais de proposer une véritable nouvelle lecture, fruit d’un travail créatif conduit avec un solide collectif de scénaristes dont Djibril Glissant, son compagnon, Gaïa Guasti, Clément Peny et Florian Spitzer.

Le budget record et une production au long cours

La Comtesse de Monte-Cristo est également remarquable par son budget spectaculaire. Selon les informations dévoilées lors de l’Upfront et relayées par le journaliste Maxime Guény, cette série constitue la fiction la plus coûteuse jamais produite par TF1. Ce projet a été mûri pendant quatre années, combinant un casting de prestige et une équipe technique de haut niveau, comprenant plusieurs collaborateurs à l’origine du succès de HPI. La collaboration avec Netflix, qui co-produit la série, souligne l’envergure internationale du projet : la plateforme diffusera la série après sa première diffusion sur TF1.

Le casting principal rassemble Simon Ehrlacher dans le rôle d’Edmond Dantès, aux côtés de Kad Merad et Zabou Breitman dans les rôles respectifs d’Héloïse de Villefort, ainsi que Thierry Godard, Éric Elmosnino, Olivia Côte et Denis Lavant. Le tournage s’est déroulé à Malte et en République tchèque, entre la fin de l’année 2025 et le début de 2026, offrant ainsi des décors variés et authentiques pour cet univers d’aventure et de trahison.

Cette série promet huit épisodes de 52 minutes, mêlant aventure, passion, trahison et vengeance, et est programmée pour une diffusion à l’automne 2026 sur TF1.