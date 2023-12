PSG: Zaïre-Emery et Marquinhos de retour dans le groupe face à Nantes

Blessés lors de la trêve internationale de novembre, Zaïre-Emery et Marquinhos sont de retour dans le groupe du PSG et pourraient rejouer ce weekend lors de la réception du FC Nantes en Ligue 1.

Bonne nouvelle pour Luis Enrique, avant le match contre le FC Nantes ce samedi en Ligue 1. L’entraineur du PSG pourra compter sur ses joueurs Warren Zaïre-Emery et Marquinhos pour la réception des Canaries au Parc des Princes. Blessés lors de la trêve internationale de novembre et absents depuis, les deux joueurs sont de retour dans le groupe parisien.

« La situation de Marquinhos ? Il s’est entraîné avec l’équipe, il va bien. Zaïre-Emery ? Pareil, il est disponible. C’est une très bonne nouvelle pour l’équipe et pour moi« , a annoncé le technicien espagnol en conférence de presse ce vendredi. Absent lors de la séance d’entrainement du jour pour des « raisons personnelles », Achraf Hakimi sera lui aussi, dans la liste des joueurs convoqués, selon Luis Enrique.

«Ce sont des questions personnelles, il va très bien, demain il sera dans la convocation pour jouer le match. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet, ce sont des questions personnelles, rien de grave ou qui puissent remettre en question sa présence contre Nantes», a déclaré le technicien du PSG.

Les trois joueurs, indispensables au PSG cette saison, devraient cependant être dans le groupe face au Borussia Dortmund mercredi prochain, à l’occasion de la sixième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Deuxièmes au classement, derrière le BVB déjà qualifié, et menacés par l’AC Milan et Newcastle, les Parisiens doivent arracher la victoire face aux Allemands pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale et finir en tête de leur poule.

🚨 Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont disponibles pour Nantes ce samedi, à annoncé Luis Enrique ! — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 8, 2023