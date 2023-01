PSG: «We are back», Mbappé et Hakimi de retour à l’entrainement

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont effectué ce jeudi leur retour à l’entrainement collectif du PSG, après dix jours de pause à eux accordés par le club parisien.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont de retour au PSG. Les deux joueurs ont participé ce jeudi à l’entrainement collectif des Parisiens au Camp des loges. L’attaquant français et le latéral marocain revenait d’un congé de dix jours à eux accordés par la direction parisienne. Revenus très vite à l’entraînement et à la compétition après leur participation à la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avaient été autorisés à prendre quelques jours de pause suite au match perdu à Lens le 1er janvier dernier.

Les deux coéquipiers et amis ont passé un séjour à New-York puis à Marrakech. Achraf Hakimi a reçu, mardi 10 janvier, un bel hommage à Ksar El Kébir, ville natale de sa mère. A leur retour au PSG, Mbappé et Hakimi ont été bien accueillis par leurs coéquipiers comme le montre une vidéo postée par le PSG sur ses réseaux sociaux. «We are back», a d’ailleurs lancé le Marocain face au caméra. Pour sa part, le club de la capitale leur a adressé un message, leur souhaitant bon retour.

Mbappé et Hakimi devraient être dans le groupe pour le déplacement sur la pelouse de Rennes, dimanche, dans le cadre du choc de la 19è journée de Ligue 1. Tombeurs d’Angers (2-0) mercredi, les Parisiens vont tenter d’arracher leur deuxième victoire consécutive de cette année 2023 en championnat.