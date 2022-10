PSG vs Real Madrid: Aurélien Tchouaméni revient sur son choix de rejoindre les Merengues

Courtisé cet été par les plus grosses écuries européennes dont le PSG, Aurélien Tchouaméni a finalement opté pour le Real Madrid où il fait depuis les beaux jours du club espagnol. Sur Téléfoot, le milieu français est revenu sur son choix de rejoindre les Merengues.

Malgré la pression exercée par le PSG dont son attaquant vedette, Kylian Mbappé, qui a tout fait pour convaincre le jeune joueur de rejoindre les Parisiens, Aurélien Tchouaméni a opté pour le Real Madrid. Le milieu de terrain Tricolor a rejoint les Madrilènes cet été, qui ont dépensé environ 80 millions d’euros pour le transférer de Monaco.

Un choix qui s’est avéré payant pour les deux camps tant le joueur a déjà comblé les attentes placées en lui lors de sa signature. Très mobile et avec une bonne vision du jeu, l’ancien Monégasque a été pour beaucoup dans le début de saison stratosphérique des champions de Liga en titre.

Dans une interview accordée à Téléfoot, l’international français est revenu sur les circonstances de son départ chez le géant espagnol. Et le natif de Rouen a confié qu’il n’a pas hésité à accepter la main tendue des dirigeants merengues malgré l’intérêt réel du PSG. « Il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Mais dès que j’ai entendu que le Real était dans la course, je n’ai vraiment pas réfléchi« , a confié le joueur d’origine camerounaise.

« Je disais à mon agent de tout faire pour trouver un accord entre Monaco et le club. Est-ce que j’ai hésité avec le PSG ? Non, non. Je n’ai pas hésité avec le PSG. C’est aussi un très grand club européen, mais mon choix était déjà tourné vers Madrid », a-t-il ajouté.

Considéré avec son compatriote Eduardo Camavinga comme la relève du taulier Luka Modric, Aurélien Tchouaméni a, en l’espace de quelques mois, déjà conquis toute la Casa Blanca tant les supporters que le vestiaire. Les réactions des joueurs merengues sur le jeune français en disent d’ailleurs long.

Eduardo Camavinga : "Tchouameni s'est adapté rapidement au Real Madrid, et tout le monde sait que ce n'est pas facile. Ça m'impressionne aussi, je suis passé par là moi aussi. Je suis très content de ce qu'il fait !"

Rodrygo sur Tchouameni : "Il est arrivé à Madrid il y a peu de temps et j'ai l'impression qu'il joue ici depuis longtemps. C'est un joueur que j'aime beaucoup."

"C'est un super joueur. Il est jeune, mais c'est un battant, il n'y a qu'à le voir à l'entraînement. Il a tout pour devenir un grand joueur."



"C'est un super joueur. Il est jeune, mais c'est un battant, il n'y a qu'à le voir à l'entraînement. Il a tout pour devenir un grand joueur."

David Alaba est conquis par Tchouaméni