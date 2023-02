PSG: saison terminée pour Presnel Kimpembe

Dans un point médical publié dans la nuit de ce lundi, le PSG a annoncé la fin de saison de son défenseur central, Presnel Kimpembe, blessé lors de la victoire contre Marseille (3-0).

Au cours du Classique contre l’OM ce dimanche soir, remporté sur le score de 0-3, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe a été blessé à la 13e minute de jeu et a connu une soirée difficile sur le plan personnel. Allongé sur le sol, souffrant d’une blessure au talon d’Achille droit, l’international Français a été évacué sur une civière quelques secondes plus tard.

Après la rencontre, le PSG n’a pas tardé à communiquer sur l’état de santé de son joueur. Dans un point médical, le champion de France en titre a annoncé un diagnostic ne laissant pas de place au doute: “rupture du tendon d’Achille droit, avec une opération à suivre dans les prochains jours.” La saison de Kimpembe est donc terminée. Ce qu’avait déjà confirmé Christophe Galtier en conférence de presse.

« Kimpembe s’est malheureusement blessé gravement et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Il a une très grosse douleur au tendon d’Achille. On pense que c’est grave« , expliquait-il au micro de Prime Vidéo et relayé par RMC Sports. C’est un gros coup dur pour Kimpembe, qui revenait à peine d’une longue blessure. Le défenseur peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers qui ont eu des mots d’encouragement à son égard.

« Ça fait de la peine, il avait travaillé très très dur pour revenir. Il était revenu, c’est un joueur indispensable à cette équipe. Il défend très bien. Ça fait de la peine, cette victoire c’est aussi pour lui. Il nous l’a demandé à la mi-temps, on est content de lui faire ce petit cadeau« , a déclaré Verratti après la victoire contre Marseille. De son côté, Mbappé a posté sur Instagram: « Mon soldat, grosse force mon frère« .