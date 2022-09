PSG: sa forme, le mercato, Messi… Neymar lâche ses vérités

Dans un entretien accordé à DAZN, Neymar est revenu sur son début de saison incroyable avec le PSG. Le brésilien a également évoqué le mercato du club parisien et sa relation avec Lionel Messi.

“Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances« , annonçait Neymar lors d’un live Facebook avant le début du nouvel exercice et il ne croyait pas si bien dire. Depuis le début de la saison, le brésilien a déjà marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Des débuts en fanfare pour l’Auriverde, qui a évoqué son état de forme actuel pour DAZN.

« Je suis en bonne forme physiquement et je suis heureux. Nous avons bien débuté la saison en gagnant un trophée, et j’ai marqué des buts et fait des passes décisives. Je ne pense pas que cela puisse être mieux », a lâché l’attaquant parisien. Il a ensuite apprécié le dernier mercato de son club, qui s’est offert plusieurs nouvelles recrues.

« Ce sont de bons joueurs. Quand des joueurs de qualité nous rejoignent, c’est bon pour nous parce que cela renforce l’équipe et nous rend plus forts. J’espère qu’ils pourront profiter et s’amuser avec nous ici. Gagner aussi, et en ce sens nous avons bien commencé. J’espère qu’on gagnera beaucoup de trophées », a t-il déclaré.

Pour finir, l’ancien Barcelonais a évoqué sa relation avec Lionel Messi et ses difficultés à s’adapter en France la saison dernière: «J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille.

C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus. » Les futurs adversaires des Parisiens sont prévenus.