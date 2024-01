PSG: Ronaldo se prononce sur l’avenir de Kylian Mbappé

-Publicité-

En marge de la cérémonie The Best à Londres lundi soir, Ronaldo Nazario a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé. Et l’ancien avant-centre brésilien a loué une qualité du buteur du PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé est de nouveau remis sur la table, alors que l’attaquant du PSG est en fin de contrat avec les Parisiens à la fin de la saison. Depuis le 1er janvier dernier, le Bondynois est libre de disputer avec le club de son choix. Si des équipes comme Liverpool pourraient être la future destination du capitaine des Bleus, le grand favori pour accueillir KM7 serait le Real Madrid. Les madrilènes qui ont à plusieurs reprises échoué à enrôler l’ancien Monégasque seraient prêts pour une dernière tentative, même si rien n’est encore officiel.

Présent à Londres lundi soir lors de la cérémonie des FIFA The Best 2023, Ronaldo Nazario a également été interrogé sur ce sujet qui passionne la planète football. S’il ne sait pas où atterrira le joueur de 25 ans, l’ancien attaquant brésilien estime cependant que le buteur français s’exprime très bien en espagnol.

«Je ne sais pas s’il va aller au Real Madrid, mais il est vrai qu’il parle un espagnol presque parfait. Je trouve impressionnant à quel point il parle bien. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c’est une telenovela qui devient déjà très longue», a admis R9. Vivement que le vice-champion du monde donne sa décision finale. Le monde entier a en effet trop attendu!