PSG: Presnel Kimpembe opéré avec succès

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors de la victoire du PSG face à l’OM (3-0) dimanche dernier, Presnel Kimpembe a été opéré avec succès.

Presnel Kimpembe va maintenant entamer la seconde partie de son long processus de guérison. Le défenseur central du PSG, victime d’une rupture du tendon d’Achille lors de la victoire face à l’OM (3-0) en Ligue 1 ce weekend, a été opéré avec succès.

Pas épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, l’international français revenait tout juste d’une blessure au tendon d’Achille qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Cette nouvelle gêne met d’ailleurs fin à l’exercice 2022-2023 du natif de Beaumont-sur-Oise. Selon L’Equipe, le défenseur sera absent jusqu’à l’automne prochain.

Sur les réseaux sociaux, Presnel Kimpembe a confirmé que son opération s’était bien passée et va donc pouvoir entamer sa longue période de rééducation. « Un grand MERCI pour tous vos messages de soutien. Un grand merci à tout le staff médical du PSG et au Professeur James Calder. Les guerriers reviennent toujours plus forts… », a notamment écrit le numéro 3 des Rouge & Bleu, qui a reçu le soutien de ses coéquipiers.

🚨 | Presnel Kimpembe s’est fait opérer avec succès 💪🇫🇷 pic.twitter.com/N4gCckPkxS — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 28, 2023 En attendant de pouvoir compter à nouveau sur son défenseur central, Christophe Galtier va devoir faire sans pour le reste de la saison. Les Parisiens reçoivent en effet Nantes ce weekend, avant de se déplacer en Allemagne la semaine prochaine pour y défier le Bayern Munich en Ligue des champions.