PSG : poursuivi pour corruption, le verdict tombe pour Nasser Al-Khelaïfi

Poursuivi en appel, dans une affaire de corruption sur la cession des droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030, le président du PSG et de BeIN Media Group Nasser al-Khelaïfi, a été acquitté par la justice suisse ce vendredi.

Le président du PSG et de BeIN Media Group Media Nasser al Khelaifi était poursuivi en appel par la justice suisse dans une affaire de corruption sur la cession des droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030. Comparu en mars dernier, le dirigeant qatari avait vu le parquet requérir 28 mois de prison contre lui. Mais ce vendredi, Nasser al-Khelaifi a été blanchi par la justice suisse comme cela avait été le cas lors de son procès en première instance en octobre 2020.

« Le verdict d’aujourd’hui est totalement justifié. Après une campagne acharnée de six ans menée par l’accusation – qui a ignoré à chaque fois les faits fondamentaux et la loi – notre client a, une fois de plus, été entièrement et complètement innocenté. Les années d’allégations sans fondement, d’accusations fictives et de calomnies incessantes ont été prouvées comme étant complètement et totalement infondées – deux fois« , a déclaré Marc Bonnant, avocat du président du PSG après l’annonce du verdict.

Mais le dirigeant qatari n’était pas le seul poursuivi dans ce procès. Jérôme Valcke, ancien numéro 2 de la Fifa, a lui écopé d’une peine de 11 mois de prison avec sursis et d’une amende pour les mêmes accusations. Le troisième prévenu, le Grec Konstantinos Nteris, a quant à lui été condamné à dix mois de prison avec sursis.