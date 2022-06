PSG: pourquoi le départ de Maurico Pochettino n’est pas encore officiel?

Selon les informations de L’Equipe ce mardi, le PSG n’a toujours pas acté le départ de son entraîneur, Mauricio Pochettino, en raison de négociations difficiles autour de certaines primes.

Il n’y a plus aucun doute, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Le média L’Equipe affirme ce mardi que le club parisien a déjà signifié à l’entraîneur argentin qu’il ne faisait plus partie du projet. Toutefois, l’officialisation du départ de l’ancien coach de Tottenham tarde à venir, et le média français pense savoir pourquoi.

En effet, dans son édition de ce mardi, L’Equipe explique que les négociations pour le départ de Pochettino bloquent sur une histoire de prime à verser. Le PSG serait réticent à régler une partie des primes de résultats que le staff aurait touchées s’il était resté en fonction. De leur côté, le technicien argentin et ses conseillers regrettent un manque à gagner alors que le club estime que ces possibles titres décrochés à l’avenir ne seront pas le fruit de leur travail.

Selon le journal, le montant réclamé s’élèverait à deux millions d’euros, auxquels s’ajouteraient les 15 millions correspondant aux indemnités de départ. Même s’il y a désaccord pour le moment, les deux parties souhaitent mettre fin le plus rapidement possible à leur collaboration, précise le média français. Pour rappel, le PSG s’est d’ores et déjà mis d’accord avec Christophe Galtier pour reprendre les rênes du club. D’ailleurs, le technicien français a officiellement quitté son poste à l’OGC Nice ce lundi.