PSG: « On est moins clinquants, moins brillants, moins dangereux… », Christophe Galtier

En conférence de presse ce mardi, après le match nul du PSG contre Benfica (1-1), l’entraîneur parisien Christophe Galtier a reconnu une baisse de régime de son équipe.

Après un début de saison fabuleux marqué notamment par des victoires impressionnantes contre Clermont (5-0), Lille (7-1) ou encore contre la Juventus (2-1) en Ligue des champions, le PSG connaît un petit passage à vide. Sur ses trois derniers matchs, le champion de France en titre totalise trois matchs nuls et un seul but marqué dans le jeu. Un bilan inquiétant qui a commencé à faire parler. En conférence de presse ce mardi, après le nul contre Benfica au Parc de Princes en C1, l’entraîneur Christophe Galtier a fait une analyse lucide de la situation de son équipe.

“On est moins clinquants, moins brillants, moins dangereux… Est-ce qu’il y a un coup de moins bien physique ? Je ne le pense pas. Sur le début de saison, et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Là à chaque fois qu’on sort le ballon, et on l’a sorti souvent contre Benfica, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière. Ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner”, a déclaré le technicien français dans des propos rapportés par Foot mercato.

L’ancien coach de Lille avoue également qu’il pense à apporter des changements au sein de l’équipe: «C’est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où les choses sont moins intéressantes, il y a une réflexion globale sur l’état de forme des uns et des autres». Le prochain rendez-vous du PSG est en Ligue 1 dimanche contre Marseille, pour le premier Classique de la saison. L’occasion de voir si les Parisiens proposent du mieux.