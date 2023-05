PSG: nouveau coup dur pour Marco Verratti

-Publicité-

Victime de pépins physiques durant toute la saison, Marco Verratti est à nouveau blessé. Le milieu italien est incertain pour le match contre Auxerre ce week-end en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre, dans le cadre de la 36e journée du championnat français. Une rencontre décisive pour les hommes de Christophe Galtier. En effet, en cas de victoires, et une contre-performance du RC Lens, les coéquipiers de Kylian Mbappé valideraient leur 11e sacre dans l’histoire de la L1. Pour cette rencontre, les Parisiens pourraient se passer une nouvelle fois d’un élément majeur.

En effet, dans son point médical publié ce vendredi, le PSG a annoncé que son milieu de terrain Marco Verratti s’est blessé. «Victime d’une contusion au genou gauche, Marco Verratti reste en soins ce matin», peut-on lire dans le court communiqué du club de la capitale. Le milieu italien est donc fortement incertain pour le déplacement à Auxerre. En cas de forfait, il s’agira alors de son septième match manqué de la saison avec le PSG.

Décevant cette saison avec plusieurs absences pour blessures, Marco Verratti est de plus en plus décrié par les supporters et experts français. Ces derniers réclament le départ de l’Italien du PSG, estimant que son aventure à Paris est désormais terminée. Son avenir pourrait donc agiter le prochain mercato estival.

