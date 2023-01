PSG: « Neymar n’est plus respecté par personne », Daniel Riolo

Le spécialiste du football français, Daniel Riolo, a affirmé que l’attaquant du PSG, Neymar, n’était plus respecté par personne.

Sans forcer son talent, le PSG a disposé de l’US pays de Cassel, lundi, en 16è de finale de la Coupe de France. Face à une équipe régionale bien trop faible pour le mastodonte parisien, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score fleuve de 7 buts à zéro. Kylian Mbappé, auteur d’un quintuplé, Neymar et Carlos Soler sont les buteurs de cette rencontre à sens unique.

Le récit aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur les frasques de Neymar. Nettement en dessous de son niveau habituel à son retour de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil, le fantasque auriverde a encore fait des siennes sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. L’attaquant a notamment essuyé les hués d’une partie des supporters de l’équipe hôte qui ont critiqué le joueur pour ses bouffonneries durant le match.

Mais pas que, puisque le journaliste Daniel Riolo en a également placé un à l’ex-buteur de Santos. Pour lui, le joueur de 30 ans n’est même pas respecté par une équipe amateur.

« Il [Neymar] est capable d’être sifflé même par un public de Régional 1. Il marque, et il chambre, on finira par découvrir qu’il a un mauvais mental et qu’il n’est pas bon, a déclaré Riolo sur RMC sport. Le gars n’est plus respecté par personne« .

« Neymar est un bon mec! »

Capitaine de l’équipe de l’US pays de Cassel, Alexis Zmijak s’est exprimé après la rencontre dans les colonnes du ‘Parisien.’ Il tient à remercier les stars du PSG qui ont été adorables en fin de match et notamment un Neymar exemplaire.

« Ils ont tous été cools. Même Neymar, qui a été critiqué sur les réseaux sociaux pour son comportement face à nous. Oui, il a un jeu à prendre des coups, entre guillemets. Mais au final, c’est vraiment un bon mec. Il a donné ses deux maillots du match. Et à la fin, il a même offert sa doudoune à ma fille parce que, justement, il n’avait plus de maillot« , a-t-il déclaré.